مبعوث خاص لرئيس زامبيا يزور تونس محملا برسالة الى رئيس الجمهورية

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الخميس بمقرّ الوزارة، كالاب فوندونغا، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زامبيا، هاكيندي هيشيليما، في إطار زيارته إلى تونس محمّلا برسالة موجّهة إلى رئيس الجمهورية من قبل نظيره الزامبي.

ونوه الوزير بعراقة ومتانة العلاقات التي تجمع تونس بزامبيا، مؤكدا الحرص على مزيد دعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية وبما تتيحه امكانياتهما البشرية والطبيعية والتنموية، حسب بلاغ اعلامي نشرته الوزارة مساء اليوم.

كما تطرق إلى أهمية استفادة البلدين من آليات الاتحاد الإفريقي ومن المزايا التي يوفرها انضمام البلدين إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).

وشكّل اللقاء مناسبة تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول المسؤولية المشتركة للمحافظة على هذه المؤسسات الإفريقية ودعمها، فضلا عن استعراض وتدارس جملة من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

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