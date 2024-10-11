مجلس الجهات والأقاليم أتم استعداده لجلسة أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية

أفاد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، أثناء إشرافه، اليوم الجمعة بمقر المجلس، على الاجتماع الأول لهيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم بأن المجلس أتم استعداده لإنجاح الجلسة الممتازة لأداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.

وحث عماد الدربالي، وفق بلاغ أصدره المجلس، أعضاء هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم على التحضير الجيد وتوزيع المهام المحكم بين لجان المجلس لتوزيع مسؤوليات نقاش مشروع قانون ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025 وفق مهامها ومجال اختصاصاتها.

وناقش الاجتماع ترتيبات الجلسات المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025، وفق ما نص عليه المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ومن جهتهم دعا أعضاء هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم في تدخلاتهم إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتوفير كل الإمكانيات للقيام بأعمالهم على أحسن وجه، مجمعين على أهمية تطوير نسق عقد اللجان لاجتماعاتها وتنظيم مهام النواب الميدانية ومهامهم المتعلقة بأعمالهم صلب المجلس.

وأوضح المجلس، في بلاغه، أن هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم « هي هيئة استشارية تلتئم بدعوة من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو من أغلبية أعضائها وجوبا مرّة كل ثلاثة أشهر أو كلّما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية، وتتكون من رئيس المجلس ورؤساء اللجان وممثلي الأقاليم الخمس » وفق ما ينص على ذلك الفصل 38 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وتتولى الهيئة بالخصوص، وفق ذات الفصل، اقتراح برنامج العمل النيابي عموما خلال مدة العمل التي يضبطها المكتب وإبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس ودراسة المواضيع التي يحيلها عليها رئيس المجلس ومكتبه ومناقشة المسائل المتعلقة بتأمين نشاط اللجان.

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