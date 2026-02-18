مجلس الجهات والأقاليم: الإعلان عن تركيبة مكتب المجلس ولجانه الست وأعضاؤها

نشر المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الأربعاء، قائمات أعضاء مكتبه ومكاتب لجانه الست وأعضاؤها، للدورة النيابية 2025-2026.

في ما يلي تركيبة أعضاء مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم:

- رئيس المجلس: عماد الدربالي

- نائب رئيس المجلس: زكية المعروفي

- نائب رئيس المجلس: يوسف البرقاوي

- نائب مساعد للرئيس مكلف بالعلاقات مع المواطن والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني: حسان عامري

- نائب مساعد للرئيس مكلف بالعلاقات مع المجالس المحلية والجهوية والاقليمية: سمير حسناوي

- نائب مساعد للرئيس مكلف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة: أومينة حرباوي

- نائب مساعد للرئيس مكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية: أحمد قارة علي

- نائب مساعد للرئيس مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب: حسنين محفوظي

- نائب مساعد للرئيس مكلف بالمشاريع التنموية والمسائل القانونية: الصحبي عامر

- نائب مساعد للرئيس مكلف بالإعلام والاتصال: الجمعي الزويدي

- نائب مساعد للرئيس مكلف بشؤون النواب: إسماعيل بنعلي

- نائب مساعد للرئيس مكلف بالعلاقات الخارجية والاستثمار: فتحي معالي

- نائب مساعد للرئيس مكلف بالتصرف العام: كمال لحمر

أما في ما يتعلق بتركيبة اللجان الست فقد وردت كالتالي:

- لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية (10 أعضاء): الرئيس هيثم صفر، نائب الرئيس فوزية الناوي، المقرر كمال الماجري

- لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية (10 أعضاء): الرئيس هيثم الطرابلسي، نائب الرئيس ريم بلحاج محمد، المقرر علي الماجري

- لجنة المالية والميزانية (12 عضوا): الرئيس سليم سالم، نائب الرئيس أسامة سحنون، المقرر نورس الهيشري

- لجنة القطاعات الانتاجية (10 أعضاء) : الرئيس دلال اللموشي، نائب الرئيس لطفي الطاهر، المقرر أيمن العبيدي

- لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى (12 عضوا): الرئيس محمد الكو، نائب الرئيس سعيدة شقير ، المقرر حمدي عمران

- لجنة الاستثمار والتعاون الدولي (10 أعضاء) : الرئيس بلال السعيدي، نائب الرئيس منصور الصمايري، المقرر محمد العايش الجامعي

