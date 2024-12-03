مجلس الجهات والأقاليم يُصادق على اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة بمشروع قانون المالية 2025

صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الثلاثاء، على اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2025.

ويُشرف على الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونائبيه بحضور سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والوفد المرافق لها.

وتمّ في مستهل الجلسة، التصويت على عنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، بـ75 موافقا دون وجود احتفاظ ولا رفض.

و تتواصل أشغال هذه الجلسة العامة بالتصويت على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025.

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