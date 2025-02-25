مجلس الشعب يشارك في أشغال الدورة الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي



شارك مجلس نواب الشعب في أشغال الدورة السابعة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة بالقاهرة يوم 23 فيفري الحالي.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة، وفق ما جاء في بلاغ للمجلس نشره اليوم الثلاثاء، النظر في المواضيع المتعلّقة بدراسة مقترحات تنقيح ميثاق الاتحاد البرلماني العربي والمسائل المالية للاتحاد، إلى جانب تكوين لجنة خاصة بإعداد وصياغة وثيقة طلب إدراج بند طارئ خلال أعمال الدورة 150 للاتحاد البرلماني الدولي.

ووقع الاتفاق على موعد الاجتماع القادم للجنة التنفيذية والدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد المزمع عقدهما بالجزائر. ومثل النائب بدر الدين القمودي، عضو لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، مجلس نواب الشعب في هذه الدورة المنعقدة برئاسة ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، وبحضور ممثلين عن البرلمانات العربية الأعضاء في الاتحاد.

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