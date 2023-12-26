مجلس الشعب يصادق على قانون يتعلق ببروتوكول اتفاق بين تونس والصين لإرسال فرق طبية صينية لتونس

صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الصحة علي المرابط، على القانون الأساسي عدد 54 لسنة 223 المتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين تونس والصين حول إرسال فرق طبية صينية وذلك بموافقة 118 نائبا وتحفظ 7 نواب ورفض نائب واحد.

وتندرج المصادقة على هذا القانون في إطار اتفاق ثنائي موقع بين تونس والصين في 28 أفريل 2022. وبموجب هذا البروتوكول ستقوم الصين بإرسال أربع فرق طبية إلى تونس تتكون من 38 فردا منهم أساتذة مكلفون بالتدريس والعلاج وأطباء ورؤساء علاج في مختلف الاختصاصات.

ويتوزع هذا الفريق الطبي على 11 فردا بالمستشفى الجهوي بجندوبة و12 فردا بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، و7 أفراد بالمستشفى الجهوي بقفصة، و8 أفراد بالمستشفى الجهوي المنجي سليم بالمرسى في اختصاص الوخز بالإبر.

وسيتولى الفريق الطبي الصيني المقيم بتونس بالتعاون مع كلية الطب بتونس، القيام بالتدريس النظري والتطبيقي للوخز بالإبر والمساهمة في تكوين مختصين تونسيين في هذا المجال، ويتواصل هذا البرنامج التدريبي على مدى سنتين.

وسيمنح الطرف الصيني في شكل هبة الأدوية وأدوات الوخز بالإبر التي سيحتاجها الفريق الطبي الصيني في تونس. وستمنح تونس في المقابل إعفاءات جمركية وجبائية عند توريد الأدوية وأدوات الوخز بالإبر.

كما يتمتع الفريق الطبي الصيني بالإعفاء من المعاليم والأداءات الجبائية عند توريد سيارة والحاجيات الضرورية الأولية المخصصة للاستعمال الجماعي لكل الفريق خلال مدة إقامتهم بتونس.

يذكر أن الصين كانت قد تعهدت ببناء المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس، كما تهدت مؤخرا بتمويل بناء مركز معالجة الأمراض السرطانية بقابس.

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