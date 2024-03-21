مجلس الوزارء يوافق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر

تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الخميس 21 مارس 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، بالنيّابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء.

وفي افتتاحه للمجلس، نوّه رئيس الحكومة بالأداء المتميز للعمل الحكومي، مؤكّدا على مواصلة الجهود لمزيد تحسين المؤشرات الاقتصادية، وتكريس الانتعاشة التي تعيشها البلاد التونسية في الفترة الاخيرة.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

*مشاريع القوانين :

-مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام مجلة الطرقات.

قدمت وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل السيدة سارة زعفراني الزنزري عرضا مفصلا حول مشروع القانون لتنقيح واتمام مجلة الطرقات، وارتكزت التعديلات المضمنة بمشروع القانون على تدعيم المراقبة الآلية عن بعد، وتطوير المنظومة الحالية للمراقبة على الطرقات، الى جانب مراجعة تصنيف بعض جرائم الجولان وعقوباتها.

وترمي هذه التعديلات إلى إرساء إطار قانوني يسمح بتحسين مستوى السلامة المرورية على الطرقات والحد من الحوادث المرورية، الى جانب الاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية المتوفرة وخاصة منها الرقمية وذات الاستعمال الآلي في اطار مواكبة التطورات التقنية الحاصلة على المستوى الدولي في هذا المجال.

*مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

*مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط

*مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية.

-مشاريع الأوامر:

*مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 480 لسنة 2021 المؤرخ في 28 جوان 2021 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.

*مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة البيئة لإتمام إنجاز البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

*مشروع أمر يتعلق بإحداث المستشفى المحلي بقلعة سنان.

*مشروع أمر يتعلق بإحداث المستشفى المحلي بالحنشة.

*مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لاستكمال إنجاز مشروع التصرف المندمج للغابات (مرحلة ثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

*مشروع أمر يتعلق بالتمديد في أجل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي.

*مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 23 جانفي 2023 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد « أفق أوروبا » وضبط تنظيمها وطرق سيرها.

كلمات البحث :مجلس الوزارء;مشاريع قوانين