مجلس الوزراء ينظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر

اخر تحديث : 25/04/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

مجلس الوزراء ينظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الخميس 24 أفريل 2025، على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ومن بينها على وجه الخصوص أمر يتعلق بشروط تدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسييره وآخر يتعلق بشروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية وإجراءاته بعنوان اقتناء المؤسسات الصناعية لحافلات مخصصة لنقل عملتها.
وتتنزل هذه التشريعات في إطار الدور الاجتماعي للدولة والمساندة التي توليها خاصة لصغار الفلاحين وكذلك حفظ كرامة عملة المؤسسات الصناعية بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم كاملة دون نقصان.


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