مجلس الوزراء يوافق على جملة من مشاريع القوانين

وافق مجلس الوزراء خلال انعقاده اليوم الجمعة، بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني بقصر الحكومة بالقصبة، على عدد من مشاريع القوانين التالية:

-مشاريع القوانين :

1) مشروع قانون يتعلق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريّين بمنطقة المسؤولية التونسية.

2) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسّسات التربوية II.

3) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة (ELMED).

4) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا.

كما أوصى الحشاني أعضاء الحكومة بمضاعفة المجهودات المبذولة فيما يتعلق بسن مشاريع النصوص القانونية، كما حثهم على الترفيع في نسق انجاز المشاريع العمومية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

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