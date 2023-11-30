مجلس الوزراء يوافق على مشروعي قانونين متعلقين ببطاقة التعريف الوطنية وبجوازات ووثائق السفر

وافق مجلس الوزراء، المنعقد اليوم الخميس بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، على عدد من مشاريع القوانين والأوامر، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة

ومن بين مشاريع القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، إلى جانب مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر

وفي هذا الشأن، أكد بلاغ اجتماع مجلس الوزراء أن الموافقة على مشروعي القانونين الأساسيين المتعلقين ببطاقة التعريف الوطنية وبجوازات السفر ووثائق السفر يأتي في اطار التطابق مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال وثائق السفر والهوية البيومترية، في انتظار عرضهما لاحقا على مجلس نواب الشعب

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