مجلس نواب الشعب : جلسة عامة يوم 27 جويلية للتداول في الشأن العام

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب،اليوم الخميس، عقد جلسة عامة يوم الاثنين 27 جويلية الجاري للتداول في الشأن العام، مع تخصيص أربع دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت ، وذلك وفق بلاغ نشره المجلس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

كما أقرّ المكتب الذي أشرف عليه رئيس المجلس ابراهيم بودربالة إحالة ثلاثة مشاريع قوانين على جلسة عامة تُعقد يوم الثلاثاء 28 جويلية الجاري، بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها تتعلق بكل من اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تخص قروضاً مسندة لشركة فسفاط قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح المياه المستعملة .

كما تتعلق باتفاقيتي ضمان مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بخصوص مرابحة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة .

ومن جهة أخرى صادق المكتب خلال اجتماعه على مشروع ميزانية المهمة الخاصة لمجلس نواب الشعب لسنة 2027، كما قرّر إحالة 121 سؤالاً كتابياً موجهاً من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة المعنيين.

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