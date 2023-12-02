مجلس نواب الشعب يصادق على ميزانية وزارة الصحة لسنة 2024

صادق مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة لمساء الجمعة، والمخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2024 على الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة لسنة 2024، وذلك بموافقة 100 نائب واحتفاظ 8 نواب ورفض 24 نائبا.

وتبلغ الاعتمادات الموجهة لوزارة الصحة لسنة 2024 نحو 3.93 مليار دينار مقابل 3.66 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2023. وتعد ميزانية وزارة الصحة الأضخم بعد ميزانيات وزارة التربية والصناعة والداخلية والدفاع. وتمثل 5.5 بالمائة من مشروع الميزانية العامة للدولة في سنة 2024.

وتم ضمن مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2024 تخصيص اعتمادات استثمار بقيمة 582.2 مليون دينار لفائدة المشاريع والبرامج وهي موزعة بين 416.6 مليون دينار مشاريع بصدد الإنجاز و165.6 مشاريع جديدة.

وفي كلمته أمام النواب النواب قال وزير الصحة إن الوزارة تسعى إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين في مختلف الجهات، مؤكدا أن مشروع ميزانية سنة 2024 اعتمد على رؤية استشرافية لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية الصحية والنفاذ العادل للخدمات الصحية وتوفير خدمات صحية آمنة وذات جدوى وجعل الصحة رافعة للتنمية.

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