مجلس وزاري للنظر في ملف توفير الدعم اللوجستي للتعداد العام 13 للسكان والسكنى

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الجمعة 24 ماي 2024، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في ملف توفير الدعم اللوجستي للتعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي المكلفة بالملف، وجميع الوزراء المتدخلين في الموضوع، الى جانب المدير العام للمعهد الوطني للاحصاء.

وأكد المجلس على ضرورة وضع كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية على ذمة المعهد الوطني للإحصاء بمساهمة كافة الوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية، لإنجاح هذا الموعد الوطني الذي يكتسي أهمية بالغة، مع ضرورة ضمان جودة الإحصائيات لما لها من أهمية في بلورة السياسات العمومية في مختلف القطاعات.

كلمات البحث :دعم لوجستي;مجلس وزاري