مجلس وزاري مضيق يتابع تدابير مجابهة موجة البرد ويقرّ عدّة إجراءات استباقيّة

أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في متابعة تطبيق الإجراءات والتّدابير المتعلّقة بمخطّطات مختلف هياكل ومصالح الدّولة بخصوص فصل الشّتاء وموسم الأمطار والتوقّي من موجة البرد المحتملة، وذلك بحضور وزير الداخليّة خالد النّوري ووزير الصحّة مصطفى الفرجاني ووزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصيّة ووزيرة التّجهيز والإسكان سارّة الزعفراني الزنزري ووزيرة الصّناعة والطّاقة والمناجم فاطمة الثّابت شيبوب ووزير الشّؤون الاجتماعيّة عصام الأحمر ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عزالدّين بالشيخ ووزير النّقل رشيد عامري ووزير البيئة حبيب عبيد، فيما حضر ممثلَين عن وزارة الدفاع الوطني ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على أهميّة إحكام تنسيق التّدخلات بين مختلف الهياكل والمرافق العموميّة خاصّة الحيويّة منها واللّجان الوطنيّة والجهويّة وتعزيز المتابعة الحينيّة والمتواصلة للتطورات الجويّة والاعتماد على منظومة الإنذار المبكّر لدى المعهد الوطني للرصد الجوّي وتسخير الإمكانيّات والمجهودات اللاّزمة على المستويين المركزيّ والجهويّ لضمان نجاعة التدخّلات الظرفيّة والدوريّة ومواصلة العمل من أجل ضمان توفير كل الحاجيّات والمتطلّبات الأساسيّة لمساعدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة بمناطق الشمال الغربي والوسط طبقا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية في الغرض.

وقد تم خلال الجلسة تقديم مخطط عمل وطني حول استعدادات مختلف الوزارات لمجابهة موجات البرد والتساقطات المتوقّعة وخطط العمل القطاعيّة والتدخّلات الدوريّة والطارئة المبرمجة في الغرض وخاصّة منها:

-الرفع من المخزون الاحتياطي لقوارير الغاز المسال وضمان حسن توزيعه وتوفّره في مختلف المناطق وخاصّة في الجهات الأكثر تضرّرا من التقلّبات المناخيّة والأكثر تعرّضا لموجات البرد.

-تعزيز المخزون الاستراتيجي المركزي والجهوي من المساعدات الظرفيّة والمتأكّدة لفائدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدّخل.

-دعوة مختلف الوزارات والهياكل المتدخّلة إلى التنسيق فيما بينها لضمان تسخير كل الإمكانيّات اللاّزمة للتدخل السّريع لرفع النّقاط السوداء النّاتجة عن تراكم المياه التي يمكن أن تنجرّ عن نزول الأمطار وإعداد مخطّط إجلاء ومنوال إجراءات موحّـد لمختلف التدخّـلات المحتملة للاستئناس به عند الاقتضاء.

-التّرفيع في الاعتمادات المرصودة في إطار البرنامج الوطني لمجابهة موجة البرد لفائدة المنتفعين بهذا البرنامج من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل القاطنين خاصّة بالمرتفعات.

-إحكام تخزين مياه السيلان بالسّدود والبحيرات الجبليّة للحد من التدفّقات الاستثنائيّة، وذلك بتعهّد وتأهيل البحيرات الجبليّة والنظر في إمكانية إنجاز بحيرات جبليّة إضافية بالإضافة إلى تثمين المياه المتأتيّة من منشآت حماية المدن من الفيضانات.

-التجهيز الدائم لمراكز الإيواء بصفة مسبقة لإيواء المواطنين المتضرّرين من الفيضانات وتوفير الإطار الطبّي وشبه الطبّي تحسّبا لكل طارئ بالتّنسيق مع الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي.

-الاستعداد لإحداث مستشفى ميداني في حال اقتضت الظروف المناخية ذلك.

-الحرص على تزوّد المستشفيات ومراكز الصّحة بالكهرباء خاصّة خلال فترات التقلّبات المناخيّة والصّيانة الدّورية للمحطات والمولدات الكهربائيّة الخاصة بهم.

-تعزيز المخزون الاحتياطي من الأدوية والمستلزمات الطبيّة الضروريّة والأكسجين والوقود في الهياكل الصحيّة المركزية والجهويّة وخاصة في المناطق المعرضة أكثر من غيرها للتقلبات الجويّة مع توفير دعم إضافي للمستشفيات بالمناطق المعرضة للفيضانات أو الثلوج.

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