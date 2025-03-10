مجلس وزاري مضيق يقرّ عدة إجراءات استباقية استعداد لموسم تجميع الحبوب لصابة 2025



أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري اليوم الإثنين 10 مارس 2025، بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في الاستعدادات لموسم تجميع الحبوب لصابّة 2025.

وإثر النّظر في أهمّ الإجراءات المقترحة لتمويل موسم تجميع الحبوب لصابة 2025 وتأمين عملية إجلاء الحبوب، قرّر المجلس ما يلي:

1-الاجراءات العاجلة المزمع اتخاذها قبل انطلاق موسم تجميع الحبوب:

*ضبط القائمة النهائية للمجمعين ومراكز التجميع بمناطق الإنتاج

*اسناد التسبيقات المالية للشركات التعاونية المركزية

*تكوين لجان رقابة لمراكز التجميع ومخابر التعيير ولجان لتأمين استمرارية العمل

*المصادقة على مخابر التعيير

*وضع رقم أخضر على ذمة المتدخّلين وبريد الكتروني خاص بمتابعة سير الموسم

*احداث لجنة مشتركة تضمّ ممثّلين عن ديوان الحبوب وعن المجمّعين تّتولى النظر في الإشكاليات المطروحة خلال موسم التجميع

*تكوين المتدخلين في التجميع في مجال أخذ العيّنات والمحافظة على المخزون وتعيير الـحبوب

*انجاز أيّام تطبيقيّة ميدانيّة حول الخزن بالهواء الطّلق

*ضبط برنامج الإجلاء طبقا لتقديرات كميّات الحبوب المزمع تجميعها

*عقد جلسات عمل مع الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة وغرفة النّاقلين والشركات التعاونية لتجميع الحبوب

*الإذن بإحداث لجنة صلب ديوان الحبوب تنظر في مطالب شراءات المجمّعين من الحبوب والبتّ فيها في أجل أقصاه منتصف شهر أفريل 2025.

*التّرخيص لديوان الحبوب بصفة استثنائيّة لتمويل شراءات الحبوب لموسم 2025 بتاريخ 20 فيفري 2025

*التسريع بإصدار الأمر المتعلّق بتحديد سعر الحبوب وبكيفيّة دفع أثمانها ووزنها وإحالتها بالنّسبة إلى موسم 2025-2026 قبل انطلاق موسم التّجميع

*تنقيح الملحق عدد 2 من كراس الشروط المتعلّق بممارسة نشاط تجميع الحبوب بخصوص البطاقة المتعلقة بالمتطلّبات الدّنيا لمركز تجميع الحبوب وذلك بتعديل النّقطة عدد 10 طبقا للأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلّق بصلوحية المحلّ وشهادة الوقاية.

2-الإجراءات المقرّرة لتأمين إجلاء الحبوب:

*تعزيز دور الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة في منظومة الحبوب لتسهيل عمليّة نقل وإجلاء وتجميع الحبوب

*تنظيم عمليّة تزويد الموارد العلفيّة من الخواص بما يضمن عدم تزامنها مع فترة تجميع الحبوب شهري جوان وجويلية 2025 لاستغلال أكبر عدد ممكن من الشاحنات لنقل الحبوب.

*التّنسيق مع وزارة الدّاخلية وتعليق العمل بتسقيف حمولة شاحنات نقل الحبوب بــ22 طن حتى يتسنّى الاستغلال الأمثل لطاقة الشّحن المتاحة

*إقرار إضافة فصل ثان جديد للقرار المشترك من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزير الاقتصاد والتّخطيط ووزير التّجارة وتنمية الصّادرات المؤرخ في 21 جوان 2023 المتعلق بضبط كرّاس الشروط المتعلّق بممارسة نشاط تجميع الحبوب بالتمديد في الأجل المنصوص عليه بالفصل الثّاني من القرار المشترك وذلك بإضافة 3 سنوات أخرى بما يضمن استجابة مراكز التّجميع للشّروط المطلوبة وممارسة المجمّعين للنّشاط وفقا لما تقتضيه النّصوص القانونيّة والترتيبيّة والتعاقديّة.

*الإذن بتكوين لجنة مركزيّة ولجان جهويّة بخصوص مراكز التّجميع الناشطة قبل صدور كرّاس الشّروط إلى حين تنقيح القرار المشترك

*إحداث لجان جهويّة تحت إشراف السّادة الولاة تتولّى معاينة مراكز التجميع للتثبت من مدى جاهزياتها لقبول الصابة

*الإذن بتكوين لجنة على مستوى ديوان الحبوب بالنّسبة لمراكز التّجميع الجديدة المحدثة بعد صدور كرّاس الشّروط.

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