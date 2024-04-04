مجلس وزاري يقرر إحداث شركة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان

أقر مجلس وزاري مضيق حول متابعة مشروع مدينة الاغالبة الطبية بالقيروان انعقد يوم أمس الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، احداث شركة خفية الإسم ذات المساهمة العمومية تسمى « شركة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان » والتي ستتولى إنجاز مختلف الدراسات، وأشغال البنية التحتية، والتعريف والتسويق لمكونات المدينة الطبية، واستغلال الفضاءات المكونة لها، وذلك تحت اشراف وزارة التجهيز والاسكان.

وأكّد رئيس الحكومة على أهمية الطّابع الاقتصادي والاجتماعي والعلمي لهذا المشروع النموذجي وطنيا وقاريا، مشيرا الى دوره المحوري في تنمية المناطق المجاورة له وفي اعطاء قدرة تنافسية في عدة مجالات على غرار الخدمات الصحية والصناعات ذات الصلة والسياحة العلاجية.

وتم خلال هذا المجلس تقديم عرض حول مكونات هذا المشروع وموقع تركيزه، اضافة الى أهم وظائفه ومختلف الاختصاصات التي سيضمها، كما عرض على الحضور مختلف اهدافه على غرار امكانية توفيره حوالي 42000 موطن شغل، الى جانب خلق أسواق جديدة لتصدير المنتجات المبتكرة في المجال الصحي.

و تجدر الإشارة ان مشروع مدينة الاغالبة الطبية بالقيروان يتكون خاصة من :

-فضاء خدمات صحية.

-فضاء جامعي.

-فضاء صناعي خاص بالقطاع الصحي.

-فضاء سياحي، وثقافي، وترفيهي ورياضي.

-فضاء سكني.

-فضاء خدمات عمومية، وادارية وامنية.

-فضاء لانتاج الطاقات المتجددة.

-مركز لجمع ومعالجة النفايات العادية والاستشفائية.

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