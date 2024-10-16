مجمع تويوتا يعتزم إنجاز مشاريع أخرى بتونس في الفترة القادمة

استقبل رئيس الحكومة كمال المدّوري عشية اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، بقصر الحكومة بالقصبة رئيس مجلس إدارة مجمع تويوتا Toyota Tsusho Corporation Nobuhiko Murakami» وذلك بحضور وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب وكاتب الدولة المكلّف بالانتقال الطاقي وائل شوشان.

ومثّل اللقاء فرصة أكّد من خلالها رئيس الحكومة على أن الدولة التونسية عازمة على توفير مناخ استثماري جيّد للمستثمرين التونسيين والأجانب وخاصة في القطاعات الواعدة على غرار الطاقات المتجددة والتي من شأنها أن تضمن بلوغ مستويات متقدمة من الاستقلال الطاقي مع مراعاة مقتضيات التنمية المستدامة.

من جهته، عبّر المستثمر الياباني عن امتنانه لما لقيته الشركة من مساندة من السلطات التونسية مما ساهم في تطوير مجالات تدخلها وإنجاز مشاريعها، مشيرا إلى عزم المجمع إنجاز مشاريع أخرى بتونس في مجال الطاقات المتجددة في الفترة القادمة بما يعزز جاذبية الوجهة الاستثمارية لبلادنا في هذا المجال.

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