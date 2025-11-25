مجمع فرنسي لصناعة اللوحات الإلكترونية يعتزم إقامة مشروع توسعة في تونس

استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 الرئيس التنفيذي للمجمع الفرنسي TIS Circuits المختصّ في صناعة اللوحات الإلكترونية والمنتصبة ببرج الغربال بولاية بن عروس Bruno Racault ومدير فرع الشركة في تونس أيمن الطرودي.

وتناول الاجتماع البرنامج الاستثماري للشركة للفترة القادمة سيّما مشروع التوسعة المزمع انجازه في تونس في قطاع الصناعة الذكية 5.0 والذي سيمكّن من إحداث مواطن شغل جديدة ومزيد تطوير قطاع الصناعات الإلكترونية ودفع صادراته.

وأكّدت الوزيرة حرص مصالح الوزارة على مزيد تطوير قطاع الصناعات الإلكترونية ودعم المشاريع ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العاليةومرافقة الصناعيين لتجاوز كل العقبات وتذليل الصعوبات بما يضمن استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانة تونس دوليا.

من جانبه نوه الرئيس التنفيذي للمجمع بالكفاءات والخبرات الوطنية مشيدا بجهود الوزارة وهياكلها في توفير مناخ ملائم لإقامة مشاريع جديدة.

يشار إلى أنّ شركة TIS Circuits هي فرع للمجمع العالمي الرائد في الصناعات الإلكترونية All Circuits Compagny المتواجد في 5 قارات.

وتشغل الشركة في العالم حوالي 2000 شخصا وفي تونس 700عاملا وإطارا.

وتعمل على استكمال اعداد ميثاق للنهوض بتنافسية قطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030 حيث بلغ مراحل متقدمة ومن المتوقع عرضه للمصادقة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026.

