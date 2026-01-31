مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تمنح 110 ملايين دولار أمريكي لتطوير المجال البيئي للمجمع الكيميائي التونسي

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، على تمويل بقيمة 110 ملايين دولار أمريكي لمشروع دعم تطوير المجال البيئي وإعادة تأهيل وحدات الإنتاج التابعة للمجمع الكيميائي التونسي.

وسيساهم هذا الدعم المالي في خفض تلوث الهواء بشكل مستدام وتحسين الأداء البيئي والطاقي والتشغيلي للمنشآت الصناعية التابعة للمجمع الكيميائي التونسي في قابس والصخيرة والمظيلة.

ويُجسد هذا المشروع التزام مجموعة البنك بدعم تونس في التحديث البيئي لصناعاتها الاستراتيجية، بما يحقق التوازن بين الأداء الصناعي وحماية البيئة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحليةن وفق ما افادت به نائبة المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية، مالين بلومبرغ.

ويعد مشروع دعم تطوير المجال البيئي وإعادة تأهيل وحدات الإنتاج التابعة للمجمع الكيميائي التونسي جزء من دعم البنك طويل الأمد لتونس، لا سيما من خلال مساعدته في تطوير وتنفيذ استراتيجية الصناعة والتجديد في أفق 2035. وتهدف هذه الاستراتيجية، التي تُنفّذ بالشراكة مع السلطات التونسية، إلى تحقيق تصنيع أكثر تنافسية واستدامة ومسؤولية بيئية، وفق المؤسسة المالية الدولية.

وأكد البنك الافريقي للتنمية ان هذه العملية الجديدة تبرز دور البنك كشريك رئيسي لتونس في التحول المستدام لقطاعاتها الإنتاجية، وفي بناء نموذج نمو أكثر مرونة وشمولية ومراعاة للبيئة.

