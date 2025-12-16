مجموعة « لاب » الألمانية تعلن عن قرار إحداثها مركزا للبحث والتطوير في تونس

أعلنت المجموعة الألمانية « لاب » (LAPP)، المتخصّصة في صناعة الكوابل والأسلاك والإكسسوارات، عن قرارها بإقامة مركز بحث وتطوير في تونس، وفق ما أوردته وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.

وأعربت الوكالة عن تقديرها لهذه المرحلة الجديدة، واستعدادها لمرافقة المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، ضمن شراكة مستديمة والتطوير المشترك.

ووقع الإعلان عن القرار، خلال لقاء جمع الرئيس المدير العام للمجموعة ميكايل سديغ ونائب رئيس ومدير العمليات « هارنسنغ » (تجميع وإدماج الكوابل وأنظمة الكوابل) لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا سيف الله راشد، إضافة إلى المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية جلال الطبيب والمدير الرئيسي المكلف بالنهوض بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية حاتم السوسي.

