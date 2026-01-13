جمعيات ومنظمات تعبر عن قلقها إزاء الوضع الصحي لشذى مبارك وتطالب بضمان التكفل الطبي العاجل لها

عبّرت مجموعة من الجمعيات والمنظمات عن قلقها إزاء « الوضع الصحي الحرج » للسجينة الصحفية شذى الحاج مبارك، الموقوفة منذ 20 جويلية 2023، والتي قالت « إن وضعها يستوجب تدخّلًا طبيًا عاجلًا، ومتابعة صحية متواصلة في ظروف آمنة وإنسانية ».

وأكدت هذه الجمعيات، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنّ الحق في الصحة والعلاج حقّ أساسي تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، معتبرة أنّ استمرار سجن شذى بالحاج مبارك في ظلّ هذه الظروف يمثّل خطرًا حقيقيًا على سلامتها الجسدية، ويستوجب اتخاذ قرارات جدية تضع حماية حياتها وكرامتها في مقدّمة الأولويات.

وشددت على احترام الحق في الصحة داخل المؤسسات السجنية، مؤكّدة أنّ حماية حياة السجينات والسجناء وكرامتهم مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة، وأن الاستجابة العاجلة للحالات الصحية الحرجة تمثّل التزامًا لا يقبل التأجيل.

وعبرت عن انشغالها بتعكّر الأوضاع الصحية لعدد من السجناء من بينهم السجين العياشي الهمّامي والسجين أحمد صواب وطالبت بالإفراج العاجل عنهم وتمكينهم من تلقي العلاج اللازم خارج الوسط السجني في ظروف صحية آمنة وإنسانية، وضمان التكفّل الطبي العاجل والملائم لهم ولسائر السجينات والسجناء الذين يعانون من أوضاع صحية قاهرة.

وأمضى على هذا البيان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والأورو-متوسطية للحقوق و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وجمعية بيتي وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات وجمعية دمج للعدالة والمساواة.

يذكر أن الصحفية شذى الحاج مبارك مثلت اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف في ما يُعرف بـ »قضية إنستالينغو »، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بسجنها خمس سنوات. وكانت الدّائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قررت مساء الجمعة الماضي 9 جانفي ، تأخير قضية « أنستالينغو »، إلى جلسة اليوم الثلاثاء الموافق لـ 13 جانفي، ليترافع المحامون بعد أن تمّ استنطاق المتهمين الحاضرين، حسب ما أفاد به مصدر قضائي مطلع في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وقالت عائلة الحاج مبارك ومحاموها « إن شذى الحاج مبارك تمر بوضع صحي حرج يحتاج إلى تدخل طبي عاجل ».

وات

كلمات البحث :الجمعيات;الوضع الصحي;شذى مبارك