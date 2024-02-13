محادثة هاتفية بين وزير الدّاخليّة ونظيره الإيطالي

جـرت محادثة هاتفيّة اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024 بين وزير الدّاخليّة كمال الفقي ونظيره الإيطالي ماتّيو بيانتيدوزي PIANTEDOSI Matteo وذلك بطلب منه قصد التنسيق حول مخرجات اللقاء الثلاثي الذي جمعهما و نظيرهما الليبي خلال شهر نوفمبر 2023 بالعاصمة الايطالية روما، حيث استعرض الوزيران واقع وآفاق علاقات التعاون وبرامج الشراكة التي تربط وزارتي داخلية البلدين لاسيما في مجالي التصدي للهجرة غير النظامية ومكافحة الجريمة المنظمة.

هـذا، وقد مثّلت المكالمة مناسبة جديدة لتأكيد الطرفين على الإرادة والعزم الذي يحدوهما للمضيّ على درب توطيد هذه العلاقات والارتقاء بها إلى أرقى المستويات بما يعكس عمق وعراقة العلاقات التاريخية بين البلدين وخدمة لمصلحة الشعبين الصديقين.

كمـا تمّ استعراض مجهودات الطرفين لدعم قدرات الوحدات الأمنية التونسية لمكافحة الشبكات التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر وتنظيم رحلات الهجرة غير النظامية بين البلدين حيث عبر الوزيران على ضرورة مواصلة التعاون في هذا الشأن من اجل تفعيل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين ببلادنا الى بلدانهم الاصلية بمساعدة المنظمات الأممية ذات الاختصاص.

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