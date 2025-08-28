محافظ البنك المركزي: تونس تمكنت من تحسين نسبة النمو والتحكم في التضخم

استقبلت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، مساء الأربعاء 27 أوت 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري الذي سلمها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024.

وكان هذا اللقاء مناسبة أكّدت خلاله رئيسة الحكومة على الدّور المحوري لمؤسسة البنك المركزي في معاضدة مجهودات الدّولة في المجالين النقدي والاقتصادي، مؤكدة على ضرورة التعويل على الذات وعدم الخضوع لأيّ إملاءات خارجية وفق توجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، منوّهة في السياق ذاته بدور البنك المركزي التونسي، بصفته منشأة عمومية أساسية، في المساهمة في تكريس السياسات العامة للدولة وفق اختياراتها النابعة من إرادة الشعب.

من جهته، أكد محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري على أهمية التشاور بين الحكومة والبنك المركزي في مجال السياسة الاقتصادية للدولة لإعلاء المصلحة الفضلى للوطن، مضيفا بأن تونس واصلت جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتمكنت من تحسين نسبة النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم وفي مخزون العملة الصعبة والمحافظة على قيمة الدينار التونسي.

كما أكّد محافظ البنك المركزي أنّه فيما يتعلق بالسياسة النقدية وعلى الرغم من أنّ المسار التنازلي للتضخم قد أحرز تقدما ملموسا، فقد تمّ التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة أساسية بتاريخ 26 مارس 2025.

وثمّنت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة النتائج التي تمّ تحقيقها وخاصة التحكم في التضخم وسعر الصرف ومخزون العملة الصعبة، داعية إلى مزيد تكثيف المجهودات لتحقيق الملائمة بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية مع تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

كلمات البحث :التضخم;النمو;تونس;محافظ البنك المركزي