محكمة الاستئناف العسكرية تقضي بسجن شيماء عيسى 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ

قررت محكمة الاستئناف العسكرية، اليوم الخميس، نقض الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشطة السياسية شيماء عيسى، وقضت بسجنها مدة ستة أشهر مع إسعافها بتأجيل تنفيذ العقاب، وعدم سماع الدعوى في ما زاد عن ذلك، حسب ما صرح به عضو هيئة الدفاع، المحامي سمير ديلو.

وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية، أصدرت في ديسمبر 2023 حكما يقضي بسجن شيماء عيسى سنة مع تأجيل التنفيذ، على خلفية تصريحات أدلت بها في برنامج إذاعي، اتهمت فيها ب “تحريض العسكريين على عدم طاعة الأوامر وفعل أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية”، وفق ما أفاد به ديلو،

ويتمثّل الحكم الابتدائي في 6 أشهر من أجل تحريض العسكريين و4 أشهر من أجل إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية وشهرين من أجل نشر الاشاعات، حسب تصريح سابق لمحاميتها دليلة مصدّق.

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