محكمة الاستئناف بالقيروان تحطّ من العقوبة ضدّ العياّشي الزّمال إلى 6 أشهر

نقضت محكمة الاستئناف بالقيروان في قرارها الصّادر اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصّادر ضدّ السّياسي ورجل الأعمال العيّاشي زّمال المترشح السابق للانتخابات الرئاسية، والذي كان يقضي بسجنه ثلاث سنوات ونصف إلى 6 أشهر مع الضّم.

عضو هيئة الدفاع عن زمال، عبد الستار المسعودي قال إن منوبه يواجه منذ شهر سبتمبر الماضي محاكمات “ظالمة”، على حد قوله.

ولفت إلى أنه يواجه 3 قضايا في القيروان حيث تم في جلسة 18 ديسمبر الحكم إبتدائيا ب6 أشهر بسبب استعمال شهادة مزورة و4 أشهر من أجل تعمد إحالة المعطيات الشخصية لغاية تحقيق منفعة شخصية و4 أشهر من أجل المشاركة في حمل شخص على إعطاء موافقته على معالجة معطيات شخصية.

وأوضح أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الجرائم المذكورة في الأصل تعد جرائما متواردة وفقا للفصل 55 وبالتالي تعد جريمة واحدة وقضت ب6 أشهر سجنا في كل قضية.

وبالنسبة لمحكمة الاستئناف بسليانة يواجه زمال 5 قضايا حيث تم إصدار أحكام ابتدائية تراوحت بين 14 شهرا (3قضايا) و20 شهر في 2 قضايا، وتم استئنافها ونقضها والقضاء بعدم سماع الدعوة.

وأبرز محدثنا أن نفس القضايا موجودة في مختلف المحاكم، مبينا أنه تمت المطالبة لإعمال الفصل 131 للتخلي لفائدة المحكمة التي تعهدت بالقضية الأولى..

كما تمت المطالبة بإعمال الفصل 55 وضم القضايا لبعضها، معتبرا أن محكمة الاستئناف لديها رؤية كبرى في هذه القضايا..

وأكد محدثنا أن العياشي زمال يواجه مشاكل صحية، ولكن في المقابل يحافظ على تفاؤله وثقته في القضاء بأن ينصفه.

هذا ويواجه العياشي زمال غدا الجمعة 9 قضايا أمام المحكمة الابتدائية بتونس، في انتظار الاستئناف في منوبة، ومن ثمة الاتجاه إلى محكمة التعقيب بالنسبة للقضايا التي تم الحكم فيها بالإدانة.

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