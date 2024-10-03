محكمة الاستئناف بجندوبة تقر الحكم الابتدائي بسجن العياشي الزمال لمدة عام و 8 أشهر

أقرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بجندوبة، اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في شهر سبتمبر المنقضي، في حق المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمّال والقاضي بسجنه لمدة عام وثمانية أشهر، وهو حكم مستأنف من قبل النيابة العمومية وهيئة الدفاع عن الزمال ومن معه، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع عن زمال، قيس المحسني.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن هيئة المحكمة رفضت الاستجابة لطلب هيئة الدفاع عن الزمال ومن معه، المتعلق بالتأخير للاطلاع على طلبات النيابة العمومية وإعداد وسائل الدفاع، فضلا عن رفض طلبها زيارة المتهمين والتنسيق معهم.

يذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، كانت قضت في جلسة يوم 18 سبتمبر الفارط، بسجن العياشي زمّال، لمدة سنة وثمانية أشهر، في القضية التي يحال فيها موقوفا صحبة متهمين آخرين. وكانت النيابة العمومية، قد وجهت للزمال ومن معه تهم إقامة شهادة نصت على أمور غير حقيقية، واستعمال تلك الشهادة والادلاء بشهائد مدلسة، وتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التاثير على الناخب، ومعالجة وإحالة المعطيات الشخصية للغير دون علم المعني بالأمر، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة، علاء الدين العوادي، لصحفي وكالة تونس أفريقيا للأنباء بالجهة.

يشار الى أن الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة، أدان في بيان أصدره اليوم الخميس، ما اعتبره « اعتداء صارخا على حق الدفاع وضمان المحاكمة العادلة »، و »مخالفة موقف المحكمة لاحكام الدستور التونسي والقانون والاجراءات الاساسية والمواثيق الدولية »، مؤكدا أن ما حصل اليوم (رفض الاستجابة لطلب التأخير) « يعد سابقة خطيرة في حق المحاماة وحق العدالة وحق المتقاضين في محاكمة عادلة ».

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