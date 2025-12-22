محكمة الاستئناف: تأخير قضية « التآمر2 » إلى 19 جانفي 2026

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف تونس، اليوم الإثنين، تأخير القضية المعروفة « بالتآمر 2″ لجلسة يوم 19 جانفي 2026 استجابة لطلب الدفاع وحجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية، أصدرت يوم 8 جويلية 2025، أحكاما ابتدائية في القضية التي شملت سياسيين وقيادات أمنية سابقة من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومديرة الأمن الرئاسي السابقة نادية عكاشة. وتراوحت الأحكام بخصوص الموقوفين بين 12 و14 عاما سجنا، في حين قضت في شأن المتهمين المحالين بحالة فرار مدة 35 عاما مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقهم.

كما قضت المحكمة بإخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام. وتعلقت التهم بتكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب أشخاص لارتكاب جرائم إرهابية وإفشاء وتوفير ونشر معلومات والتآمر على أمن الدولة الداخلي.

