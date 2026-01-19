محكمة الاستئناف : تأخير قضية « التٱمر 2» نهائيا إلى 2 فيفري القادم

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الإثنين 19 جانفي 2026، تأخير النظر في القضية المعروفة ب”التٱمر 2 ” إلى جلسة يوم 2 فيفري القادم، تأخيرا نهائيا ، وحجز القضية إثر الجلسة للنظر في مطلب إفراج عن أحد المتهمين، وفق ما اكده مصدر قضائي .

وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية، أصدرت يوم 8 جويلية 2025، أحكاما ابتدائية في القضية التي شملت سياسيين وقيادات أمنية سابقة من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومديرة الأمن الرئاسي السابقة نادية عكاشة.

وتراوحت الأحكام بخصوص الموقوفين بين 12 و14 عاما سجنا، في حين قضت في شأن المتهمين المحالين بحالة فرار مدة 35 عاما مع الإذن بالنفاذ العاجل في حقهم.

كما قضت المحكمة بإخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.

وتعلقت التهم بتكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب أشخاص لارتكاب جرائم إرهابية وإفشاء وتوفير ونشر معلومات والتآمر على أمن الدولة الداخلي.

