محكمة الاستئناف تقرّ الحكم الابتدائي بالسجن 4 سنوات في حق سيف الدين مخلوف

أقرّت الدائرة الجناحيّة بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي في حق المتهم سيف الدين مخلوف، والقاضي بسجنه أربع سنوات بتُهمة الاعتداء على أمن الدّولة، حسب ما صرّح به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس.

يُذكر أن المحامي والنائب السابق بالبرلمان المنحلّ سيف الدين مخلوف، قد حُوكِم غيابيا بالسّجن 5 سنوات في قضية رفعها ضدّه نقابي أمني اتّهمه فيها بالتخابر مع جهات أجنبيّة، وفق ما ورد في ملف القضيّة والأبحاث. وقد اعترض مخلوف على هذا الحكم وقضي في شأنه حضوريا بالسجن مُدّة 4 سنوات، غير أنه استأنف الحكم، وقضت المحكمة أمس، بإقرار الحكم الابتدائي.

