محكمة التعقيب تقضي بالنقض والإحالة في قضية البشير العكرمي

قضت محكمة التعقيب، اليوم الثلاثاء، بالنقض والإحالة في قضية وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية تونس 1 البشير العكرمي، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع المحامي حمادي الزعفراني.

وأوضح الزعفراني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن قرار المحكمة يأتي استجابة لطلب البشير العكرمي التعقيب على قرار دائرة الاتهام (محكمة الاستئناف)، التي سبق وقضت بإحالته على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس 1، بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس.

وذكّر المصدر، بأنه تمت إحالة موكله على العدالة على خلفية أعمال قضائية باشرها في إطار ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، حيث تم اتهامه بتدليس وثائق، مشيرا إلى أنه سيتم ارجاع الملف إلى دائرة الاتهام للنظر فيه بهيئة مغايرة.

وكان وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية تونس 1 البشير العكرمي، قد باشر التحقيق في عديد القضايا الإرهابية وفي قضايا الاغتيالات السياسية. وتم اعفاؤه في جوان 2022 بأمر رئاسي شمل عشرات القضاة، ليتم ايقافه لاحقا في 12 فيفري 2023 بتهم إخفاء وثائق في علاقة بقضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

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