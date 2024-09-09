محكمة سليانة تُصدر 5 بطاقات ايداع بالسجن ضد العياشي زمال

أصدر المجلس الجناحي بمحكمة سليانة اليوم الاثنين، 5 بطاقات إيداع بالسجن ضدّ المرشح للرئاسة العياشي الزمال وتحديد موعد جلسة يوم 12 سبتمبر في قضية تزوير التزكيات.

وشددت هيئة الدفاع عن المرشح للرئاسية زمال على أن العياشي زمال يتعرض للتنكيل المُراد منه إرغامه على الانسحاب من السباق الرئاسي، في انتهاك صارخ لحقوقه المدنية والسياسية، وفق البلاغ.

كما أكد مكتب الحملة الانتخابية للزمال أنه عازم على خوض الحملة الانتخابية، داعيا التونسيين بالداخل والخارج، وكل منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة والاحزاب السياسية الى التعبير عن تضامنهم مع المترشح، والمطالبة بتركه في حالة سراح والتصدي لمحاولات الالتفاف على حق التونسيين في الاختيار الحر.

كما دعت الحملة التونسيين للحضور بكثافة في وقفة المساندة المُبرمجة ليوم الاربعاء 11 سبتمبر الجاري أمام المحكمة الابتدائية بجندوبة، وفي سليانة يوم الخميس 12 سبتمبر الجاري حيث سيمثل المترشح للمحاكمة.