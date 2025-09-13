محمد الشويخي رئيسا لاتحاد الفلاحة والصيد البحري لفترة انتقالية

أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم السبت، عن تولي محمد الشويخي رئاسة الاتحاد لفترة انتقالية الى غاية اتخاب رئيس جديد.

ويأتي هذا التعيين، وفق بلاغ صادر عن اتحاد الفلاحة، تبعا لاستقالة معز بن زغدان من رئاسة الاتحاد بتاريخ يوم الجمعة 15 أوت 2025 وفق ما هو مضمن و مسجل بمكتب الضبط المركزي تحت عدد 1740.

وعبّر الاتحاد، في هذا الصدد، عن أمله ان يكون الرئيس المستقيل معز بن زغدان في مستوى اللحظة المفصلية التي تعيشها المنظمة الفلاحية وأن يتخلى عن ما وصفه، بأسلوب التعنت للتمسك بمنصبه بعد ان استقال منه بكامل إرادته.

