محمد بوغلاب حر

أُطلق مساء اليوم الخميس، سراح الصحفي محمد بوغلاب الذي يلاحق على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.

وقد قضت الدائرة الجنائية عدد 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 اليوم، وبعد 11 شهرا من إيقاف محمد بوغلاب، بتأجيل القضية إلى 21 أفريل المقبل، مع منعه من السفر.

وفي تصريح له عقب خروجه من أسوار سجن المرناقية، أكد بوغلاب أن قرار الافراج في حقه يثبت وجود قضاة شرفاء وأحرار وان العدالة في تونس ما تزال لها معنى.

من جهتها، اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين في بلاغ لها، أن إطلاق سراح محمد بوغلاب صفعةً جديدة للمرسوم 54 الذي أثبتت كل الوقائع أنه سلاح للتنكيل بأصحاب الرأي والصحفيين.

كلمات البحث :إطلاق سراح;محمد بوغلاب