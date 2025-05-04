محمد عبو: نحتاج إلى خلق رأي عام حول ضرورة رحيل قيس سعيد لعدم أهليته للحكم

أكد المحامي والسياسي محمد عبو في شريط فيديو نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الأحد، الحاجة إلى خلق رأي عام حول ضرورة رحيل رئيس الدولة قيس سعيد لعدم أهليته للحكم وخروجه الممنهج عن الدستور والقوانين وتدميره لسلطة القضاء واستحواذه على كل السلطات، وفق تقديره.

كما وجه عبو رسالة طمأنة للشعب ومؤسسات الدولة بعدم وقوع فراغ أو فوضى، معتبرا أن المستقبل سيكون أفضل بالاستفادة من دروس « نكست ديمقراطيتنا » ، مضيفا لهم: » لا تنصتوا إلى المحبطين والمترددين والخائفين على أنفسهم المستهينين بالوطن، وإلى قلة لها مصالح في بقاء نظام مدمر للبلاد ».

وأشار عبو إلى ضرورة الاتفاق على إعادة المحاكمات في كل القضايا ذات البعد السياسي التي أثيرت بعد 25 جويلية 2021 حال إنشاء مجلس أعلى للقضاء منتخب، حتى لا يخشى الناس التغيير لأنه سيؤدي إلى الإفلات من العقاب، أو يتعللوا بذلك، وحتى تكون للأبرياء فرصة للاعتراف لهم ببراءتهم من قبل قضاء مستقل لا ينتمي إليه من فرط في استقلاليته في أي عهد كان.

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