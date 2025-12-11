محور لقاء رئيس الجمهورية بالوزير الأول الجزائري

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر اليوم الخميس الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري بقصر قرطاج، سيفي غريب الوزير الأوّل للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية الذي كان مرفوقا بأحمد عطاف وزير الدّولة، وزير الشؤون الخارجيّة والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية وعزوز باعلال السفير الجزائري بتونس.

واستهلّ رئيس الدّولة هذه المقابلة بالتذكير بعديد المحطّات التاريخية في العلاقات بين تونس والجزائر على كلّ الأصعدة خاصة خلال حرب التحرير في كلا البلدين، مُحمّلا الوزير الأوّل الجزائري إبلاغ أخلص تحياته إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

وأكّد رئيس الجمهورية على تميّز العلاقات التونسية الجزائرية وعلى عراقة التعاون بين البلدين، مشدّدا على أهمية العمل المشترك بمناسبة انعقاد الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية من أجل تذليل كلّ العقبات وتنفيذ سائر المشاريع المشتركة بين الجانبين في أقصر الآجال، فالعالم اليوم متغيّر ومتقلّب بسرعة غير مسبوقة ولا يمكن أن نواجه كافّة التحدّيات إلاّ بالعمل المشترك ومزيد خلق الثروة في البلدين سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص.

كما تمّ التطرّق خلال هذا اللقاء إلى تطورات الأوضاع التي يشهدها العالم والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لمجابهة مختلف التحدّيات وعلى ضرورة أن نكون في الموعد حتى يعمّ العدل والأمن والاستقرار.

وأكّد رئيس الدّولة، في هذا السياق، مجدّدا على الموقف الثابت من حقّ الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلّة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

