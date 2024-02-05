مختار الجماعي: ملف «اللوبينغ» ضعيف جدا وضرب كل شروط المحاكمة العادلة

أكّد المحامي مختار الجماعي خلال ندوة صحفية لحركة النهضة اليوم الاثنين، أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي بالحركة رفيق عبد السلام لا علاقة لهما بإبرام أي عقد مع منظمات أجنبية، مشددا على أن ملف التمويل الأجنبي فارغ.

وشدّد الجماعي على « أنه لا توجد أي عملية بنكية تثبت تحويل أموال أجنبية لحسابات حركة النهضة » مبيّنا أن « الملف عبارة عن قصاصات ومقالات صحفية ونشريات لمواقع ولا يمكنها أن تثبت إدانة موكليه راشد الغنوشي أو رفيق عبد السلام ».

واعتبر عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام أن « الحكم القاضي بسجنهما لمدة 3 سنوات صدر لتصفية الخصوم السياسية ».

وتعود أطوار الملف إلى شكاية رفعها الوزير الأسبق محمد عبو لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ، متهما الحركة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل انتخابات 2019 وتلقيها تمويلا أجنبيا في فترة الحملة الانتخابية، وتعهد بها قاضي التحقيق بالقطب في أكتوبر 2019.

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