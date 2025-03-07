مختصة تحذّر من تداعيات ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم



حذّرت المختصة في أمراض الشيخوخة، عفاف الهمامي، اليوم الجمعة، من تداعيات ارتفاع هرمون الكورتيزول على صحة الجسم، داعية الى تطبيق التنفس العميق البطيئ للتصرف في وضعية التوتر.

وأوضحت، عفاف الهمامي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن التنفس العميق يخدع الدماغ وينبؤه بأن الشخص في وضعية مريحة، لافتة الى ان علامات ارتفاع هرمون الكورتيزول هي زيادة مستوى السكر في الدم وزيادة الوزن وانتفاخ الوجه والرقبة وارتفاع ضغط الدم وخمول العضلات وهشاشة العظام واضطرابات النوم والمزاج فضلا عن نقص الاستجابة المناعية.

وأضافت ان هرمون الكورتيزول هو هرمون الستيرويد الذي تنتجه الغدد الكظرية عند التعرض لشيء يراه الجسم كتهديد حيث تتسارع دقات القلب ويجف الفم وتضطرب المعدة الى جانب الشعور بالهلع.

و لفتت الى ان هرمون الكورتيزول له عدة وظائف على غرار الاستجابة ضد التوتر وتعديل التمثيل الغذائي وهو كذلك مضاد للالتهابات وأوصت بضرورة تحسين جودة النوم وحسن التصرف في وضعيات التوتر ودعم ايمان القلب حتى يقبل الشخص جميع الأحداث، كما حذّرت المختصة في أمراض الشيخوخة من نقص هرمون الكورتيزول في الجسم الذي ينتج عنه بالخصوص انخفاض ضغط الدم والتعب المزمن والغثيان وتغير لون البشرة.

والكورتيزول هو الهرمون الرئيسي المرتبط بالتوتر والاستجابة للكر والفر، ويعد هذا رداً طبيعياً وقائياً عند الشعور بالتهديد أو الخطر، وتؤدي زيادة مستويات الكورتيزول إلى انفجار طاقة وقوة جديدة.

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