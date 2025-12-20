مختص في علم الفيروسات يدعو الى التلقيح ضد النزلة الموسمية للتوقي من السلالة الجديدة «k»

دعا المختصّ في علم الفيروسات، محجوب العوني، اليوم السبت، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الهشاشة الصحية إلى التلقيح ضدّ الإنفلونزا الموسمية، لاسيّما مع الانتشار المتزايد للسلالة الجديدة « K » والمتفرّعة عن فيروس الإنفلونزا الموسمية A (H3N2).

وأكد العوني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه السلالة ليست مستحدثة، بل هي نتيجة تغيرات وطفرات تطرأ سنويا على السلالة الأصلية، ما جعلها سريعة الانتشار وأكثر عدوى، مع حفاظها على الخصائص المعهودة لفيروس الإنفلونزا.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية تأخذ هذه المتغيرات بعين الاعتبار عند تحديد تركيبة اللقاحات السنوية. وشدّد العوني على أن لقاح الإنفلونزا الموسمية لهذا العام يتضمن مضادات للسلالة الجديدة، إذ تتكوّن تركيبته من مضادات لفيروس A (H1N1 وH3N2) والفيروس الموسمي B.

وأشار إلى أن السلالة الجديدة المتفرّعة K ظهرت لأول مرة في أستراليا في أوت 2025، ثم بدأت في الانتشار لتصل اليوم إلى أكثر من 30 دولة. ودعا إلى ضرورة الالتزام بالوقاية والتلقيح، مؤكدا أن الوقت ما يزال مناسبا للتطعيم قبل بلوغ ذروة الإصابات المتوقعة في جانفي 2026.

وأضاف أنّه لا توجد حاليا دولة قادرة على الحدّ من انتشار هذه السلالة، خاصة مع حلول عطلة نهاية السنة والاحتفالات والعطل المدرسية، داعيا النساء الحوامل والأطفال وذوي الهشاشة الصحية إلى الإقبال على التلقيح، إلى جانب الالتزام بالبروتوكول الصحي من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين وتهوية الأماكن المغلقة.

كلمات البحث :النزلة الموسمية;تلقيح;علم الفيروسات