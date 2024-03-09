مدنين: انتشال 5 جثث لمهاجرين وتواصل البحث عن مفقودين

تمكنت وحدات الحرس البحري بمدنين بالتنسيق مع وحدات الجيش، في عملية متواصلة منذ أول أمس، من انتشال 5 جثث وإنقاذ عدد من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات مختلفة (مصر و سوريا و بنغلاداش) اثر انقلاب مركبهم، قبالة سواحل جرجيس على بعد 13 ميلا (المركب على متنه حوالي 35 شخصا في حين لا تتعدى طاقة استيعابه 8 أشخاص).
وأضاف مصدر أمني في تصريح لإذاعة « جوهرة أف أم » أن هؤلاء المهاجرين قد أبحروا من القطر الليبي ولا يزال البحث جار عن 5 مفقودين.
وبيّن المصدر نفسه أنه وباستشارة النيابة العمومية، تم تحرير محضر في الغرض و إحالة المصريين والبنغلاداشيين إلى المنظمة الدولية للهجرة و السوريين إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنهم.
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