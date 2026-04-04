مدنين تدشن أربع محطات شمسية بقدرة 8 ميغاواط لتعزيز الأمن الطاقي وخفض التكاليف

دخلت أربع محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بولاية مدنين، بقدرة 2 ميغاواط لكل محطة، اليوم السبت،حيز الإنتاج ضمن الجولة الخامسة من نظام التراخيص الصادر عن وزارة الطاقة بتاريخ 17 أكتوبر 2024.

وتبلغ الكلفة الجملية لهذه المشاريع 16 مليون دينار، وتساهم في خفض كلفة إنتاج الكهرباء بحوالي 5ر1 مليون دينار سنوياً وتقليص واردات الغاز الطبيعي بحوالي 5ر4 مليون دينار سنويا.

وافاد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان لدى اشرافه على تدشين المحطات، بأن هذه المشاريع مدرجة ضمن التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية الطاقية الرامية إلى إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030 و50 بالمائة في أفق سنة 2035، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

واكد أهمية هذه المشاريع التي تسهم في تنويع المزيج الطاقي وإضفاء ديناميكية اقتصادية واجتماعية بالجهة بما يضمن التزود بالطاقة وتطوير الشبكة الكهربائية أمام التحديات المناخية، معتبرا إياها خطوة لإرساء نموذج طاقي أكثر استدامة يعزز الامن الطاقي.

وفي سياق متصل، تابع كاتب الدولة تنفيذ أشغال إنجاز محطة التحويل الجهد العالي -الجهد المتوسط الكائنة بطريق رأس جدير ببن قردان بقدرة 33/225 كيلوفولط مع محولات كهربائية للجهد العالي بقدرة إجمالية تناهز 80 ميغافولط أمبير وخط هوائي بقدرة 225 كيلو فولط، يربط محطتي مدنين وأبو كماش بدولة ليبيا بهدف ضمان استمرارية التزود بالكهرباء بالولاية . علما وأن نسبة تقدم الأشغال بالمحطة قد بلغت 82 بالمائة.

وشدد كاتب الدولة بالمناسبة على ضرورة استكمال تنفيذ هذا المشروع الذي تقدر كلفته بحوالي 17 مليون دينار، وفق الآجال المبرمجة، وهو ما سيمكن من تأمين استمرارية التزود بالكهرباء بولاية مدنين.

