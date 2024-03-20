مدنين: توقف كامل لحركة العبور عبر معبر راس جدير بقرار من الجهات الليبية

أعلن مصدر أمني لوكالة تونس افريقيا للانباء يوم الثلاثاء، أنه لم يعد بامكان التونسيين القادمين من ليبيا الى تونس، العودة عبر معبر راس جدير الحدودي (ولاية مدنين)، بسبب غلقه كليا من الجانب الليبي امام حركة المسافرين والسلع وكذلك الحالات الاستثنائية، لتصبح عودة التونسيين مقتصرة على العبور عبر معبر ذهيبة وازن.

واضاف المصدر ذاته، أن معبر راس الجدير، أمّن عودة التونسيين والليبيين العالقين الى بلدانهم في الصباح، ولم يعد يؤمن أية حركة في الاتجاهين، تنفيذا لقرار الجهات الليبية غلق المعبر كليا الى اجل لم يحدد، واكد امكانية اعتماد معبر الذهيبة وازن فقط، للعبور في الاتجاهين.

وللتذكير فإنه تم سماع اطلاق نار ومناوشات في الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء من الجانب الليبي، تم على اثرها غلق المعبر في جانبه الليبي، بسبب الوضع المتوتر به، فيما أغلقت الجهات التونسية المعبر كاجراء احتياطي حماية وحفاظا على سلامة المسافرين، ليتم في ساعات الصباح الاولى السماح بعودة المسافرين العالقين في الاتجاهين، قبل أن تتوقف الحركة كليا.

كلمات البحث :الجهات الليبية;مدنين;معبر راس جدير