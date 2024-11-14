مدنين: كان ينوي تسليمها إلى تونسي … ضبط مسافر أجنبي بحوزته 16 صفيحة قنب هندي

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمصلحة التفتيش الأمني بمطار جربة جرجيس الدولي إثر التنسيق مع المصالح الديوانية من ضبط مسافر أجنبي قادم من إحدى الدول الأجنبية بحوزته 16 صفيحة من مادة مخدرة و50 غرام من مخدرأخر مخفية بمناطق مختلفة من جسده.

بالتحرّي مع المعني من قبل الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بمدنين التي تعهدت بالموضوع تبيّن وأنه كان ينوي تسليمها إلى شخص تونسي قاطن بجهة أجيم جربة ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية وبعد التعريف بمقر سكناه التحوّل إليه والقبض عليه أين تم حجز سياراتين فاخرتين و يخت سياحي وسيارة إسعاف وخزنة تحتوي على أكثر من 107 ألف دينار من العملة التونسية ومبالغ مالية هامة من العملة الأجنبية علاوة على كمية من المصوغ.

هذا ولا تزال الأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة المتعهدة بالموضوع للكشف عن بقية أفراد الشبكة.

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