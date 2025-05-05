مديرة المنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين

تؤدي المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، « آمي بوب »، زيارة عمل إلى تونس اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، تُجري خلالها عددا من اللقاءات رفيعة المستوى « لمتابعة تنفيذ برامج التعاون القائمة مع المنظمة الدولية للهجرة وبحث سبل دعمها في المجالات ذات الاهتمام المشترك »، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية.

وذكر المصدر ذاته، أنّ هذه الزيارة تأتي بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، في سياق » إعلان سنة 2025 سنةً لتعزيز العمل متعدّد الأطراف والانفتاح على الشراكات الدولية والأممية المستدامة ».

كما تشارك آمي بوب غدا الثلاثاء في ورشة عمل دولية تنظمها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بالتعاون مع المنظمة، حول « مساهمة الجاليات في دفع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة ».

وتندرج هذه الورشة، وفق ذات المصدر، في إطار « تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تعزيز الإحاطة بالتونسيين بالخارج وتكريس مساهمتهم الفاعلة في المجهود التنموي الوطني ».كما تتنزّل ضمن المسار التحضيري للقمة الخامسة عشرة (15) للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، المزمع عقدها بمدينة « بارانكيا » الكولومبية هذه السنة.

ويُنتظر أن تشهد الورشة مشاركة رفيعة المستوى من مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية، فضلاً عن وجوه بارزة من الجاليات التونسية في الخارج.

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