مدير الاستخبارات بقيادة القوات الأمريكية بإفريقيا: ملتزمون بدعم جهود وزارة الدفاع لتعزيز قدرات الجيش التونسي

استقبل وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، ظهر اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، بمقر الوزارة، الأميرال Ben Snell مدير الاستخبارات بقيادة القوات الأمريكية بإفريقيا، وحضر اللقاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس السيد Bill Bazzi وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ونوّه وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تعود إلى أواخر القرن 18، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابيّة المحقّقة لبرنامج التعاون العسكري المشترك وبالمستوى المتميّز التي بلغته العلاقات بين البلدين والتي ترجمته تتالي زيارات كبار المسؤولين الأمريكيّين إلى تونس وتسليم تجهيزات ومعدّات عسكريّة لتعزيز الجاهزيّة العمليّاتيّة والقدرات العسكريّة للجيش التونسي. مضيفًا أن نجاح برنامج التعاون الثنائي لا يقتصر على الاسناد العسكري فقط بل على شراكة متوازنة طويلة الأمد مبنيّة على الثقة والاحترام المتبادلين والقيم والمصالح المشتركة.

كما أكد على أهميّة مواصلة تنفيذ خارطة طريق التعاون العسكري 2020-2030 بين الجانبين، خاصّة تلك المتعلّقة بتطوير وبناء القدرات العملياتية للجيش الوطني وتعزيز إمكانياته اللوجستية المتلائمة مع التهّديدات غير التقليدية على غرار الجريمة المنظّمة العابرة للحدود والإتجار بالبشر والإرهاب والتهريب وتجارة المخدّرات بالإضافة إلى تأمين الحدود والاستعلامات، معبّرا عن أمله في أن يتدعّم التعاون المشترك نظرا للدور الذي تلعبه تونس كمصدر للأمن وعامل استقرار محوري بالمنطقة.

من جهته، عبّر الأميرال Ben Snell عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يمثل فرصة لاستشراف آفاق جديدة للتعاون في ظل التحديات الأمنية الإقليمية والدولية، مشيدًا بمتانة العلاقات بين البلدين وبالدور الريادي الذي تضطلع به تونس في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومؤكدًا التزام الادارة الأمريكية بمواصلة التعاون الثنائي ودعم جهود وزارة الدفاع لتعزيز قدرات الجيش التونسي.

كلمات البحث :إفريقيا;الجيش التونسي;قدرات;مدير الاستخبارات بقيادة القوات الأمريكية