مدير المركز لإفريقي لمكافحة الامراض يرشح تونس لاحتضان المركز الاقليمي لشمال إفريقيا

رشّح مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، « جون كاسيا » تونس لاحتضان المركز الإقليمي لمكافحة الامراض والوقاية منها لشمال إفريقيا إلى جانب تمثيلها في مجلس إدارة المركز، مما يعزز دورها المحوري في تطوير المنظومة الصحية الإفريقية، مؤكدا عزمه زيارة تونس أفريل المقبل لتحديد الخطوات العملية لإرساء هذا المركز.

من جهته، اقترح وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، إحداث نقطة اتصال قارة للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تونس، وبرمجة اجتماعات دورية بين خبراء وزارة الصحة وخبراء المركز.

جاء ذلك خلال جلسة عمل مشتركة جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بمدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، على هامش المنتدى الوزاري الثالث للصحة بإفريقيا، المنعقد يومي 13 و14 فيفري 2025 في أديس أبابا بإثيوبيا.

واستعرض الوزير التجربة التونسية في المجال الصحي، مشيرا إلى نجاح الوزارة في إرساء منصات رقمية في عدة قطاعات صحية، خصوصا فيما يتعلق بإدارة الأدوية وتسهيل الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكد وزير الصحة استعداد تونس لتقاسم خبراتها في مجالات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي مع بقية الدول الإفريقية، وذلك عبر دعم برامج التغطية الصحية الشاملة، وتطوير المنصات الرقمية، وتكوين الكفاءات الصحية في هذا المجال.

وأثنى جون كاسيا على الكفاءات التونسية في المجال الصحي، مبرزا دورها في دعم الأطر القانونية وتعزيز الأجندة الصحية الإفريقية، خاصة في ضوء النجاحات التي حققتها خلال جائحة كوفيد-19.

والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) هو مؤسسة تابعة للاتحاد الإفريقي، أُنشئت في جانفي 2017 لتعزيز قدرات الدول الإفريقية في الوقاية من الأمراض ومكافحتها، والاستجابة السريعة للأوبئة والطوارئ الصحية.

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