مدير شبكة اليونسكو يونيفوك: مستعدون لإرساء تعاون مع تونس في مجالات التكوين المهني

التقى رياض شوٓد وزير التشغيل والتكوين المهني موفى الأسبوع المنقضي، فردريش هيربلر، مدير عام شبكة اليونسكو يونيفوك (UNESCO-UNEVOC)، وذلك بمناسبة انعقاد أشغال الاجتماع الدولي رفيع المستوى لإطلاق تقرير اليونسكو للتعليم والتكوين المهني والفني.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجال التكوين المهني وتنمية مهارات الشباب، مع التأكيد على ضرورة مواكبة التحولات التكنولوجية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمهن الحديثة.

وأكد الوزير بالمناسبة حرص الوزارة على مزيد الانفتاح على مختلف التجارب الدولية الناجحة في المجال وتعزيز الشراكة مع الهياكل والمنظمات الدولية بما يساهم في تطوير المنظمة الوطنية للتكوين المهني والارتقاء بجودتها.

ومن جهته، جدٓد فردريش هيربلر، استعداد مركز اليونيفوك لإرساء التعاون مع الوزارة في مجالات التكوين المهني وتكوين المكونين وهندسة التكوين.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على:

-تحديد الحاجيات ذات الأولوية في مجال التكوين المهني لا سيما في مجالات للتكوين الاشهادي وتطوير الاختصاصات وإدماج المهارات الرقمية وتأهيل المكوّنين وتحديث المناهج وتعزيز التشغيلية،

-تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الجانبين،

-التعريف بفرص التكوين الاشهادي المجاني المفتوح الذي توفره شبكة اليونسكو يونيفوك.

