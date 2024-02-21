مدينة العلوم: مفتتح شهر رمضان سيكون يوم 12 مارس 2024

تشير المعطيات الفلكية، إلى أن رؤية هلال شهر رمضان ستكون غير ممكنة خلال عملية تحريه يوم الأحد 10مارس القادم الموافق لـ 29 شعبان، سواء بالتليسكوب أوبالعين المجردة ومن المرجح أن يكون يوم الإثنين 11 مارس 2024 متمما لشهر شعبان 1445 ويكون يوم الثلاثاء 12 مارس 2024، موافقا لغرة شهر رمضان الكريم 1445، وفق الحسابات الفلكية لشهر رمضان التي أوردتها مدينة العلوم بتونس في بلاغ، نشرته اليوم الأربعاء، أكّدت فيه أنه يبقى ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية الجهة الوحيدة المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية.

وأوضحت مدينة العلوم في بلاغها أن عملية تحري هلال شهر رمضان بالبلاد التونسية وحسب الحسابات الفلكية، ستتم يوم الأحد 10مارس 2024 الموافق ل 29 رمضان، حيث تغرب الشمس على الساعة 18:23 ويغرب القمر على الساعة 18:41 أي 18 دقيقة بعد غروب الشمس وعندها يكون القمر فوق الأفق ب 4 درجات و 24 ثانية وببعد قوسي بالنسبة للشمس حوالي 05 درجات و17 ثانية وبالتالي تكون رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتيلسكوب ولا بالعين المجردة.

وسيكون من المستحيل أيضا رؤية الهلال من القارة الأسترالية والقارة الآسيوية وتكون غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من القارة الإفريقية وكامل القارة الأوربية وبالتالي من المرجح أن يكون يوم الإثنين 11 مارس 2024 متمما لشهر شعبان 1445 ويكون يوم الثلاثاء 12 مارس 2024 فاتحا لشهر رمضان 1445.

أما في أغلب مناطق شمال وجنوب القارة الأمريكية فتكون رؤية هلال شهر رمضان ممكنة، فقط باستخدام التلسكوب وبالتالي يكون يوم الإثنين 11 مارس 2024 فاتحا لشهر رمضان 1445.

وحدث الاقتران المركزي للقمر يوم الأحد 10 مارس 2024 على الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش (أي 10:00 بتوقيت تونس). بما أن أغلب البلدان الاسلامية اعتمدت بداية شهر شعبان يوم 11 فيفري الجاري فإن يوم تحري هلال شهر رمضان الموافق ل 29 شعبان 1445 سيكون يوم الأحد 10 مارس 2024.

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