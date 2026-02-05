مرصد المياه: 187 إنقطاعا غير معلن للمياه الصالحة للشرب خلال جانفي 2026

سجل المرصد التونسي للمياه، 187 إنقطاعا غير معلن وإضطرابا في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية التونسية خلال شهر جانفي 2026.

وتصدرت ولاية مدنين خارطة العطش بــ 24 تبليغًا تليها بن عروس بــ 21 تبليغًا، من جملة 201 تبليغا تم رصدها خلال نفس الفترة، وفق ما أعلن عنه المرصد اليوم الخميس 05 فيفري 2026.

كما شهدت عدد من المناطق تحركات إحتجاجية للمواطنين بلغت خمس تحركات، بالإضافة إلى رصد سبع حالات تسرب وتبليغين بخصوص جودة المياه (غير صالحة للشرب).

