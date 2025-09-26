مرصد سلامة المرور يُسدي جملة من التوصيات للسلامة على الطرقات تبعا للتقلبات الجوبة المتوقعة

أصدر المرصد الوطني لسلامة المرور، جملة من النصائح من أجل السلامة على الطرقات تبعا للتقلبات الجوية المتوقعة نهاية الأسبوع الحالي.

ودعا المرصد في بلاغ مروري اليوم الجمعة، إلى تخفيض السرعة باعتبار أن الأمطار والرياح القوية تؤثر بشكل كبير على استقرار العربة، ومضاعفة مسافات الأمان لأنّ مسافة التوقف تزيد على الطرقات المبللة. وأوصى بإحكام السيطرة على المقود استعداداً لهبات الرياح المفاجئة، خاصة في المناطق المفتوحة والجسور، واستعمال أضواء السيارة حتى في وضح النهار، لتكون مرئيةً بشكل أفضل.

وأكد المرصد الوطني لسلامة المرور على أهمية التوقف في مكان آمن ومغطى عند تساقط البرد ، لأن البرد قد يلحق أضراراً بالسيارة ويجعل القيادة خطرة. كما شدد على ضرورة الانتباه من تدهور الرؤية بسبب الرمال بالنسبة لمستعملي الطريق بالجنوب التونسي والتخفيف من السرعة بشكل كبير.

وينتظر حسب آخر تحيين من المعهد الوطني للرصد الجوي، أن تشهد بلادنا تقلبات جوية بداية من اليوم الجمعة 26 سبتمبر وخلال يوم السبت 27 سبتمبر 2025.

وتتمثل أهم الظواهر الجوية المتوقعة في أمطار غزيرة ورعدية خاصة بالمناطق الساحلية والشمال والوسط، وتساقط البرد بشكل محلي ومحدود، وهبات رياح قوية قد تتجاوز مؤقتاً 90 كلم/س يوم الجمعة و80 كلم/س يوم السبت، مصحوبة بسحب رعدية وتثيرة الرمال والأتربة بالجنوب مما يؤدي إلى تراجع مدى الرؤية الأفقية.

