مروى بوزياني تضمن ترشحها إلى نهائي الدوري الماسي لألعاب القوى في سباق 3000م موانع

ضَمِنت العداءة التونسية مروى بوزياني ترشحها إلى نهائي الدوري الماسي لألعاب القوى في سباق 3 آلاف متر موانع المقرر بمدينة زيوريخ السويسرية يوم 27 أوت الجاري بمشاركة أفضل 10 عداءات في العالم.

وتضم قائمة المترشحات حسب الترتيب الكينية فايث شيروتيش والأثيوبية سيمبو المايو والبحرينية وينفريد يافي والأوغندية بيروث شيموتاي والأمريكية كورتني وايمينت والكازخستانية نوراه جيروتو والتونسية مروى بوزياني والأمريكية غابريال جينينغس والألمانية ليا مايروالكينية دوريس ليمنغول.

ولم تشارك مروى بوزياني أمس الأربعاء في سباق 3000 م موانع ضمن الجولة الثالثة عشرة لملتقيات الدوري الماسي بمدينة لوزان السويسرية.

كلمات البحث :ألعاب القوى;مروى بوزياني;موانع